Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bad Bentheim - Einbruch in Verkaufsbude
Bad Bentheim (ots)
In der Zeit von Mittwoch, 18:35 Uhr, bis Donnerstag, 11:55 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Verkaufsbude an der Funkenstiege in Bad Bentheim. Die Täter entwendeten aus dem Inneren ein Mobiltelefon sowie ein EC-Kartenlesegerät. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 70 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell