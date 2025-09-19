PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Haselünne (ots)

Am Donnerstag, zwischen 09:50 Uhr und 18:33 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Modehauses Schröder an der Straße Markt in Haselünne zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Öffnen seiner Fahrzeugtüren einen dort abgestellten Seat. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

