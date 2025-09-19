Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haselünne - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen
Haselünne (ots)
Am Donnerstag, zwischen 09:50 Uhr und 18:33 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Modehauses Schröder an der Straße Markt in Haselünne zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Öffnen seiner Fahrzeugtüren einen dort abgestellten Seat. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/949-0 zu melden.
