Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht am Stadtring - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag, gegen 07:30 Uhr, kam es am Stadtring in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Eine Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem Renault die Straße Postdamm in Fahrtrichtung Stadtring. Vor ihr fuhr ein weiterer Pkw. Beide Beteiligten beabsichtigten, nach rechts in den Stadtring einzubiegen. Vermutlich musste der vorausfahrende Pkw samt Anhänger verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte die Renault-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Anhänger auf. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell