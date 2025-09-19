PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht am Stadtring - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag, gegen 07:30 Uhr, kam es am Stadtring in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Eine Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem Renault die Straße Postdamm in Fahrtrichtung Stadtring. Vor ihr fuhr ein weiterer Pkw. Beide Beteiligten beabsichtigten, nach rechts in den Stadtring einzubiegen. Vermutlich musste der vorausfahrende Pkw samt Anhänger verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte die Renault-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Anhänger auf. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 08:10

    POL-EL: Nordhorn - 14-Jährige bei Zusammenstoß mit Radfahrer verletzt

    Nordhorn (ots) - Am Donnerstagmorgen, gegen 07:40 Uhr, kam es an der Kreuzung Paulstraße/Friedrich-Ebert-Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Eine 14-jährige Radfahrerin war auf der Paulstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, als sie mit einem von rechts kommenden Radfahrer zusammenstieß. Das Mädchen stürzte und ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 08:10

    POL-EL: Haselünne - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

    Haselünne (ots) - Am Donnerstag, zwischen 09:50 Uhr und 18:33 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Modehauses Schröder an der Straße Markt in Haselünne zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Öffnen seiner Fahrzeugtüren einen dort abgestellten Seat. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 08:09

    POL-EL: Neubörger - Diebstahl von GPS-Technik aus Traktor

    Neubörger (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 23:00 Uhr, auf Donnerstag, 05:00 Uhr, betraten bislang unbekannte Täter ein Betriebsgelände an der Steintange in Neubörger. Dort machten sie sich an einem Traktor zu schaffen. Sie entwendeten den außen angebrachten GPS-Empfänger sowie eine Monitoreinheit aus dem Fahrzeuginneren. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 13.400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren