Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt

Erfurt (ots)

Am Dienstag führte die Erfurter Polizei in der Straße Am Tannenwäldchen eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Innerhalb von knapp fünf Stunden wurden dort 372 Fahrzeuge gemessen. 55 Fahrzeugführer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Ein VW-Fahrer aus dem Zulassungsbereich Erfurt erreichte mit 111 km/h den höchsten Wert. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

