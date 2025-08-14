Polizei Braunschweig

POL-BS: Ermittlungsverfahren gegen 33-Jährigen wegen Vergewaltigung

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

September 2021 - April 2023

Weitere mögliche Opfer gesucht

Die Polizeiinspektion Braunschweig sucht in einem gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig geführten Ermittlungsverfahren gegen einen 33-jährigen Beschuldigten drei mutmaßliche Vergewaltigungsopfer.

Die Taten könnten sich hierbei im Zeitraum von September 2021 bis April 2023 ereignet haben.

Nach den vorliegenden Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die bislang unbekannten Frauen den Beschuldigten im Braunschweiger Nachtleben (vornehmlich in Bars, Clubs und Kneipen im Bereich Wallstraße / Friedrich-Wilhelm-Straße) kennengelernt hat. Möglicherweise bestand bereits vor den Taten eine flüchtige Bekanntschaft mit dem Beschuldigten.

Konkret ist der 33-Jährige verdächtig, an den unbekannten Frauen jeweils im Anschluss an eine "Partynacht" sexuelle Handlungen begangen zu haben, während die Opfer - vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung - fest schliefen. Hilfe anbietend könnte der Beschuldigte zuvor angeboten haben, die Frauen nach Hause zu bringen.

Zwei Tatgeschehen dürften sich folglich im Wohnhaus des 33-Jährigen im Ortsteil Gartenstadt zugetragen haben. Beim dritten Tatort könnte es sich um die Wohnung eines vermeidlichen Opfers handeln.

Im Einzelnen werden zunächst folgende Zeuginnen gesucht:

1.

Beim ersten mutmaßlichen Opfer handelt es sich um eine ca. 18- bis 25-jährige, schlanke Frau, die in der Nacht von Freitag, den 24.09.2021 auf Samstag, den 25.09.2021, bei dem Beschuldigten übernachtet hat.

2.

Die zweite Zeugin ist eine ca. 20 bis 30 Jahre alte Frau mit schwarzen Haaren. Die bislang Unbekannte hat in der Nacht von Samstag, den 25.11.2022 auf Sonntag, den 26.11.2022 bei dem Beschuldigten übernachtet, wobei sie dessen Wohnhaus gegen 09.30 Uhr verlassen haben dürfte.

3.

Zuletzt wird eine ca. 18- bis 25-jährige, schlanke Frau mit blonden Haaren gesucht. Auffällig ist hier ein Tattoo in Form eines Schriftzuges unter dem linken Schlüsselbein der Zeugin. Zu vermuten ist, dass der 33- Jährige die junge Frau am Sonntag, den 09.04.2023 in den Morgen- bzw. frühen Vormittagsstunden nach Hause gebracht haben dürfte.

Die bislang unbekannten Zeuginnen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 zu melden. Personen, die Hinweise zu den Taten oder der Identität der unbekannten Frauen geben können, werden ebenfalls gebeten, sich unter der angeführten Telefonnummer zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell