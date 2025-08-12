PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Straftaten nach Hinweis von polnischer Polizei

Braunschweig (ots)

Westliches Ringgebiet, 07.08.2025, 13:00h

Internationales Rechtshilfeabkommen ermöglicht Vereitelung von weiteren Straftaten

Vergangenen Donnerstag ersuchte die polnische Polizei die Polizei Braunschweig über das Landeskriminalamt um Rechtshilfe in einem Fall von Häuslicher Gewalt. In Polen hatte zuvor eine Frau zur Anzeige gebracht, dass ihre in Deutschland lebende Tochter von ihrem Lebenspartner festgehalten, bedroht und verletzt werden würde. Aufgrund einer anzunehmenden Gefahr für die Frau wurde die Wohnung durch Beamte des Streifendienstes zwangsweise geöffnet. Sowohl die 28-jährige Tochter als auch der 39-jährige mutmaßliche Täter konnten in der Wohnung festgestellt werden. Erste Ermittlungen bestätigen den Verdacht, dass es zuvor zu einer Körperverletzung gekommen war. Der Mann wurde zunächst vorläufig festgenommen. Die 28-Jährige wurde in polizeiliche Obhut genommen und wies mehrere Verletzungen auf.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und einem Richter am Amtsgericht wurde der Mann am Folgetag und dem Abschluss umfangreicher polizeilicher Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wird nun in mehreren Strafsachen ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

  • 09.08.2025 – 18:02

    POL-BS: CSD in Braunschweig

    Braunschweig (ots) - 09.08.2025, 13:00 bis 15:30h Aufzug zum Sommerlochfestival verläuft überwiegend friedlich Anlässlich des Christopher Street Days und des Sommerlochfestivals fand am heutigen Samstag ein Aufzug durch die Braunschweiger Innenstadt statt. Rund 5000 Menschen feierten dabei ausgelassen beim Gang durch die gesamte Braunschweiger Innenstadt. Die Versammlung verlief überwiegend störungsfrei. Gegen eine Person, die die Versammlung auf dem Waisenhausdamm ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 11:00

    POL-BS: Mann wird bestohlen - Zeugenaufruf

    Braunschweig (ots) - Siechenholzweg - Braunschweig 31.07.2025, 19:30 Uhr Fahrrad und Wertgegenstände weg Bereits am vergangenen Donnerstag befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Fahrrad den Siechenholzweg in Richtung Lindenbergsiedlung. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Mann und wurde durch diesen Sturz bewusstlos. Bei dem Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht. Er wachte erst am Folgetag gegen 11:00 Uhr wieder ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:04

    POL-BS: Trickbetrug - Lotteriegewinn versprochen

    Braunschweig (ots) - Lehndorf, 30.07.2025, 12:00h Betrüger setzen Frau mit angeblichem Gerichtsverfahren unter Druck Vor rund einer Woche wurde eine 57-jährige Frau aus Lehndorf telefonisch von einer unterdrückten Telefonnummer angerufen. Im Gespräch spiegelte ihr eine angebliche Mitarbeiterin eines Hamburger Gerichts vor, dass sie aufgrund eines nicht gekündigten Abonnements Mahngebühren in fünfstelliger Höhe an ...

    mehr
