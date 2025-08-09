PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: CSD in Braunschweig

Braunschweig (ots)

09.08.2025, 13:00 bis 15:30h

Aufzug zum Sommerlochfestival verläuft überwiegend friedlich

Anlässlich des Christopher Street Days und des Sommerlochfestivals fand am heutigen Samstag ein Aufzug durch die Braunschweiger Innenstadt statt. Rund 5000 Menschen feierten dabei ausgelassen beim Gang durch die gesamte Braunschweiger Innenstadt. Die Versammlung verlief überwiegend störungsfrei. Gegen eine Person, die die Versammlung auf dem Waisenhausdamm störte, wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Durch eine Person kam es aus der Versammlung heraus zwei Mal zu einer Beleidigung an unterschiedlichen Orten gegenüber Polizeibeamten. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Um 15:30h erreichte der Aufzug in Gänze den Schlossplatz, sodass dieser dort beendet wurde.

Im Nachgang dazu kam es auf dem Schlossplatz nach zunächst verbalen Streitigkeiten zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen vier Anhängern von Eintracht Braunschweig und drei Versammlungsteilnehmern. Zu den Hintergründen wird ermittelt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

