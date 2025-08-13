PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Kinder beleidigt

Braunschweig (ots)

Rebenring, 11.08.2025, 15:50h

Unbekannter beleidigt und bespuckt drei Kinder

Am vergangenen Montag überquerten drei Kinder im Alter von 12 und 13 den Rebenring in Höhe des Affenfelsens. Dabei tanzten und sangen sie. An der Straßenbahn-Ersatzhaltestelle wurden sie grundlos von einem bislang unbekannten Mann beleidigt. Darüber hinaus spuckte er in ihre Richtung. Der Mann stiegt um 15:53 in die Buslinie 2E stadtauswärts und entfernte sich so vom Tatort. Die Kinder suchten direkt eine Polizeidienststelle auf und erstatteten Anzeige. Die Polizei sucht nun nach dem Mann oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: schwarze Kleidung, schwarzer Rucksack, Camouflage Cap. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Nord unter 0531-476 3315 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

