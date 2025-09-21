Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Auffahrunfall auf der B295 fordert eine leicht verletzte Person

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag kam es gegen 15:30 Uhr auf der B295 von Renningen kommend in Richtung Weil der Stadt zu einem Auffahrunfall, in welchem insgesamt fünf Fahrzeuge verwickelt waren. Auf Höhe der Einmündung zum unteren Ihinger Weg hielt die 44-jährige Lenkerin eines Skoda an, um nach links in einen Feldweg abzubiegen. Die hinter ihr fahrenden Pkw der Marken Daimler-Benz, Peugeot und VW hielten hinter dem Skoda an und warteten, bis dieser abbiegen konnte. Der 42-jährige Lenker eines VW erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den stehenden VW auf. Durch die Kollision wurden die Fahrzeuge anschließend alle aufeinander aufgeschoben. Der 42-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die beiden VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde für circa 2 Stunden für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten zunächst komplett gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Für die Unfallaufnahme und Absperrungen waren je eine Streife der Polizeireviere Leonberg und Böblingen eingesetzt, zudem waren Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Straßenmeisterei Magstadt vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell