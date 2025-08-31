PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelecfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Marienheide (ots)

Gegen 10:50 Uhr am Samstagvormittag (30. August) kam es auf der Reppinghauser Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 38-jährige Frau aus Marienheide schwer verletzt wurde. Die 38-Jährige fuhr mit ihrem Pedelec auf der Reppinghauser Straße in Richtung Schöneborner Straße, als sie nach links von der Straße abkam, mit einem Zaun kollidierte und auf die Asphaltdecke stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Pedelecfahrerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

