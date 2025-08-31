Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher in Waldbröl unterwegs

Waldbröl (ots)

Zugang zu einer Sportstätte verschaffte sich ein Unbekannter am Freitag (29. August) in der Straße "Am Mühlenteich". Videokameras zeichneten den Unbekannten zunächst gegen 00:15 Uhr in einer dortigen Trainingshalle auf. Der Unbekannte hatte die Notausgangstür aufgehebelt und sich Zutritt verschafft. Im Anschluss hebelte er die Tür zur dortigen Gastronomie auf. Videoaufnahmen zeigen die unbekannte Person, wie sie sich in den Räumlichkeiten bewegt und Schränke und Schubladen öffnet. Gegen 00:45 Uhr verließ der Einbrecher die Örtlichkeit. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: männlich mit untersetzter Statur und bekleidet mit grauer Jacke, dunkler Hose und schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle. Der Kriminelle trug zudem eine schwarze Kappe mit Emblem, schwarze Handschuhe und ein schwarzes Halstuch. Weiterhin hatte er einen Rucksack und zwei Schraubenzieher dabei. Ob der Unbekannte Beute machte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell