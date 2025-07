Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Busfahrer geschlagen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Zu einer Auseinandersetzung in einem Bus der Linie 15, kam es am Mittwochabend (9.7.). Aus noch ungeklärten Gründen schlug ein Mann an der Haltestelle "Mathildenplatz" den Busfahrer auf den Kopf und zerriss Teile von dessen Kleidung. Der Täter flüchtete im Anschluss gegen 23.30 Uhr in Richtung Herrngarten.

Der Täter war etwa 40 bis 45 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er wirkte ungepflegt, hatte kurze dunkle Haare und trug eine Brille. Bekleidet war er mit einem grauen Kapuzen-Pullover, einer Jeans und grauen Sneaker mit weißem Rand.

Die Polizei bittet Zeugen, die sich im Bus befanden oder die Auseinandersetzung mitbekommen haben, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

