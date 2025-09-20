Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Rotlicht missachtet

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Smart die Hoferstraße in Ludwigsburg. Sie und ihre 21-jährige Beifahrerin wollten an der Kreuzung nach der Bahnunterführung geradeaus in die Schillerstraße fahren und missachteten hierbei die Rot zeigende Lichtzeichenanlage. Zur selben Zeit fuhr ein 60-jähriger Mitsubishi-Lenker mit seinem Taxi von der Bahnhofstraße kommend bei Grün zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein, hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Aufprall wurden alle drei Personen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 22.500 Euro geschätzt.

