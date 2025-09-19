PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81 Sindelfingen: Vollsperrung der Autobahn nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen und Verletzten - Bezugnahme zu Pressemitteilungen im Verlauf des heutigen Tages

Ludwigsburg (ots)

Bezugnehmend zu den bereits erfolgten Pressemitteilungen zum Verkehrsunfall mit Vollsperrung im Verlauf des heutigen Tages wird nochmals abschließend und gesammelt auf diese verwiesen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6121314

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6121333

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6121360

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6121391

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6121416

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6121497

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

