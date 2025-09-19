Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Sindelfingen: Vollsperrung der Autobahn nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen und Verletzten - Ergänzung

Ludwigsburg (ots)

Seit etwa 15:30 Uhr ist die Vollsperrung der BAB 81 in Fahrtrichtung Stuttgart aufgehoben. Die Einsatzmaßnahmen dauern zwar an, der Verkehr kann aber auf dem rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Durch die Vollsperrung hatten sich in der Spitze rund sechs Kilometer Stau in beide Fahrtrichtungen gebildet. Zwischenzeitlich herrscht zwar nach wie vor hohes Verkehrsaufkommen auf der Autobahn und den Umleitungsstrecken, der Verkehr dürfte aber nach und nach abfließen.

Eine Pressemitteilung mit genaueren Angaben zum Unfallhergang erfolgt im Laufe des Tages.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell