Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr L 1100 (Landesstraße 1100): Schwerer Verkehrsunfall hat zwei Schwer- und zwei Leichtverletzte zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Bei einem schweren Unfall auf der Landesstraße 1100 (L 1100) bei Murr wurden am Freitag (19.09.2025) kurz vor 16:00 Uhr zwei Personen schwer und zwei Personen leicht verletzt. Ein 22-jähriger Motorradfahrer war zusammen mit seinem 21-jährigen Sozius auf seiner Ducati auf der L 1100 in Fahrtrichtung Großbottwar unterwegs. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 32-Jähriger mit seinem VW Golf, der nach links in die Steinbeisstraße abbiegen wollte und dabei mutmaßlich das entgegenkommende Motorrad übersah. Im Einmündungsbereich kam es schließlich zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem VW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die beiden jungen Männer von dem Motorrad geschleudert und blieben mehrere Meter weiter schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Sie wurden nach medizinischer Versorgung vor Ort vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 32-jährige Fahrer im VW sowie dessen 27-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 75.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Erstellung eines Gutachtens zur Klärung der Unfallursache an. Für die Unfallaufnahme und die Reinigung war die L 1100 in beide Fahrtrichtungen bis gegen 20:30 Uhr voll gesperrt. Zur Fertigung von Übersichtsaufnahmen der Unfallstelle kam unter anderem eine polizeiliche Drohne zum Einsatz. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

