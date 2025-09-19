Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt - Drei Tatverdächtige gestellt

Oldenburg (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 22:30 Uhr in einem Supermarkt an der Hauptstraße in Oldenburg zu einem räuberischen Diebstahl. Drei Tatverdächtige konnten nach kurzer Flucht gestellt werden.

Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte schilderten zwei Angestellte, dass kurz zuvor zwei Frauen den Markt lautstark betreten hätten und dadurch direkt aufgefallen seien. Beide führten einen Rucksack mit sich und konnten dabei beobachtet werden, wie sie mehrere Flaschen Alkohol in die Taschen steckten.

Noch vor dem Verlassen des Geschäfts wurden die beiden 36- und 42-jährigen Frauen von einem Mitarbeiter und einer Mitarbeiterin angesprochen. Die Frauen versuchten daraufhin zu fliehen und sollten festgehalten werden. In diesem Moment kam ein 30-jähriger Mann hinzu, der begann, die Angestellten zu schubsen. Im Anschluss attackierten alle Drei die Angestellten durch Treten und Kratzen, bevor ihnen die Flucht gelang.

Die beiden Angestellten wurden durch die Angriffe leicht verletzt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Trio angetroffen und gestellt werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Das zuvor entwendete Diebesgut hatten die Tatverdächtigen bereits während der Flucht noch im Markt verloren.(1116271)

