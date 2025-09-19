PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt - Drei Tatverdächtige gestellt

Oldenburg (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 22:30 Uhr in einem Supermarkt an der Hauptstraße in Oldenburg zu einem räuberischen Diebstahl. Drei Tatverdächtige konnten nach kurzer Flucht gestellt werden.

Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte schilderten zwei Angestellte, dass kurz zuvor zwei Frauen den Markt lautstark betreten hätten und dadurch direkt aufgefallen seien. Beide führten einen Rucksack mit sich und konnten dabei beobachtet werden, wie sie mehrere Flaschen Alkohol in die Taschen steckten.

Noch vor dem Verlassen des Geschäfts wurden die beiden 36- und 42-jährigen Frauen von einem Mitarbeiter und einer Mitarbeiterin angesprochen. Die Frauen versuchten daraufhin zu fliehen und sollten festgehalten werden. In diesem Moment kam ein 30-jähriger Mann hinzu, der begann, die Angestellten zu schubsen. Im Anschluss attackierten alle Drei die Angestellten durch Treten und Kratzen, bevor ihnen die Flucht gelang.

Die beiden Angestellten wurden durch die Angriffe leicht verletzt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Trio angetroffen und gestellt werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Das zuvor entwendete Diebesgut hatten die Tatverdächtigen bereits während der Flucht noch im Markt verloren.(1116271)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 08:39

    POL-OL: Raub auf dem Bahnhofsvorplatz

    Oldenburg (ots) - Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 13:00 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Oldenburg zu einem Raubüberfall. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 38-jähriger Mann wurde auf dem Platz von zwei bislang unbekannten Tätern angegangen. Ein 24-jähriger Passant bemerkte die Situation und griff ein. Daraufhin attackierten die beiden Täter den Helfer, schlugen und traten ihn und durchsuchten gleichzeitig seine ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 02:09

    POL-OL: ++schwerer Verkehrsunfall mit schwerstversletzter Person++

    Oldenburg (ots) - Am Donnerstag, gegen 18.55 Uhr, kam es auf der Ofener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 20.-jährige befuhr mit ihrem Pkw die Ofener Straße in Rtg. Julius-Mosen-Platz und wollte mach links in die Peterstraße abbiegen. Bei dem Abbiegevorgang stieß sie mit einem 23.-jährigen zusammen, der mit seinem Motorrad die Ofener Straße in stadtauswärtiger Richtung fuhr und ihr somit entgegenfuhr. ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 10:07

    POL-OL: Verkehrsunfall auf der Elsflether Straße - Zeugen gesucht

    Oldenburg (ots) - Am gestrigen Mittwoch kam es auf der Elsflether Straße, unmittelbar nach der Einmündung der Klein-Bornhorster-Straße, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Die Polizei sucht Zeugen. Eine 20-jährige Fahrerin eines VW Polo war gegen 11:20 Uhr stadtauswärts unterwegs, als ihr eine 39-jährige Frau mit einem VW Bulli ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren