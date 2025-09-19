PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Raub auf dem Bahnhofsvorplatz

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 13:00 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Oldenburg zu einem Raubüberfall. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 38-jähriger Mann wurde auf dem Platz von zwei bislang unbekannten Tätern angegangen. Ein 24-jähriger Passant bemerkte die Situation und griff ein. Daraufhin attackierten die beiden Täter den Helfer, schlugen und traten ihn und durchsuchten gleichzeitig seine Taschen. Einer der Täter zog dabei dem 24-Jährigen einen Ring vom Finger, bevor beide in Richtung Lappan flüchteten.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

   - Täter 1: männlich, trug eine blaue Jacke
   - Täter 2: männlich, trug ein rotes Oberteil

Der 24-Jährige wurde durch die Angriffe leicht verletzt.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441/790-4115 in Verbindung zu setzen.(1119168)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

