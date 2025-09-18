PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall auf der Elsflether Straße - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es auf der Elsflether Straße, unmittelbar nach der Einmündung der Klein-Bornhorster-Straße, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 20-jährige Fahrerin eines VW Polo war gegen 11:20 Uhr stadtauswärts unterwegs, als ihr eine 39-jährige Frau mit einem VW Bulli entgegenkam. Aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.

Beim VW Polo löste der Airbag aus. Die 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die 39-jährige Unfallbeteiligte blieb nach ersten Angaben unverletzt. Die Polizei geht von einer Schadenssumme im fünfstelligen Bereich aus.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0441/790-4115 bei der Polizei Oldenburg zu melden.(1114028)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

