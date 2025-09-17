PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Alexanderstraße gesucht

Oldenburg (ots)

Am Montagmorgen, den 15.09.2025, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Alexanderstraße. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Eine 66-jährige Radfahrerin war gegen 6:30 Uhr stadtauswärts unterwegs, als eine bislang unbekannte Autofahrerin aus dem Schulweg nach rechts auf die Alexanderstraße einbiegen wollte. Dabei missachtete sie die Vorfahrt der Radfahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Die 66-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Autofahrerin hielt kurz an, setzte anschließend jedoch ihre Fahrt fort.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Fahrerin geben können. Gegen die unbekannte Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441-7904115 entgegengenommen.(1112596)

