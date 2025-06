Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verfolgungsfahrt durch Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am Montag, 16.06.2025, um 19.54 Uhr, kam es zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Birkenfeld und einem Autofahrer, der sich einer Verkehrskontrolle entziehen wollte. Die Verfolgungsfahrt ging durch das Stadtgebiet Birkenfeld beginnend am Gollenberger Weg, Achtstraße, Hauptstraße, Am Zimmerbach, Richtung Kreisel B269/B41. Am dortigen Kreisel fuhr der Audi-Fahrer über das Wiesengelände des Gewerbegebietes quer Richtung Ampelanlage/Einmündung, um seine Fahrt auf der B41 fortzusetzen. Die Fahrt endete am Stadion Birkenfeld. Die drei männlichen Insassen flüchteten fußläufig. Zeugen, die Angaben zu der Verfolgungsfahrt machen können oder durch diese gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

