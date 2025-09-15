PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Elsfleth: Unfall mit Beteiligung eines Streifenwagen

Oldenburg (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 08:55 Uhr, war ein Streifenwagen der Polizei auf der Oberrege in Elsfleth auf dem Weg zu einem Einsatz. Hierbei waren Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet.

Zeitgleich befuhr ein 79-jähriger Autofahrer mit seinem Dacia die Straße "Am Tidehafen" und wollte auf die Oberrege einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des aufgrund der Verkehrszeichen sowie des Sonder- und Wegerechts bevorrechtigten Streifenwagens, der mit zwei Polizeibeamtinnen besetzt war.

Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Aufprall löste der Airbag im VW aus. Beide Insassen des Streifenwagens wurden leicht verletzt. Eine Polizeibeamtin musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 79-jährige Fahrer des Dacia blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der Unfall wurde aus Neutralitätsgründen durch den Unfalldienst der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland aufgenommen. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

  • 15.09.2025 – 12:09

    POL-OL: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt - Mitarbeiterin verletzt

    Oldenburg (ots) - Am Samstagabend kam es in einem Supermarkt an der Bloherfelder Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Die Polizei ermittelte zwei Tatverdächtige. Zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren betraten gegen 19:30 Uhr den Markt und steckten mehrere Lebensmittel in ihre Taschen. Beim Verlassen des Marktes wurde das Duo von einer Mitarbeiterin ...

  • 15.09.2025 – 10:50

    POL-OL: Bedrohungseinsatz in Bürgerfelde - 23-Jähriger mit Bogen gestellt

    Oldenburg (ots) - Am Sonntag kam es am Nachmittag im Stadtteil Bürgerfelde zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 23-Jähriger konnte durch die Polizei als Verursacher gestellt werden. Gegen 14:00 Uhr ging über den Notruf die Mitteilung ein, dass eine 24-jährige Frau von einem 23-jährigen Mann mit einem Bogen bedroht werde. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht ...

