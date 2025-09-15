PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt - Mitarbeiterin verletzt

Oldenburg (ots)

Am Samstagabend kam es in einem Supermarkt an der Bloherfelder Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Die Polizei ermittelte zwei Tatverdächtige.

Zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren betraten gegen 19:30 Uhr den Markt und steckten mehrere Lebensmittel in ihre Taschen. Beim Verlassen des Marktes wurde das Duo von einer Mitarbeiterin angesprochen. Daraufhin reagierten beide aggressiv, beleidigten die Frau und schubsten sie. Dabei zog sich die Mitarbeiterin eine Verletzung an einem Finger zu.

Während der 19-jährige Täter vor Ort blieb und das Diebesgut an den Markt herausgab, ergriff der 21-Jährige die Flucht. Die Polizei konnte seine Personalien ermitteln, den jungen Mann jedoch nicht mehr antreffen.

Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.(1098614)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 10:50

    POL-OL: Bedrohungseinsatz in Bürgerfelde - 23-Jähriger mit Bogen gestellt

    Oldenburg (ots) - Am Sonntag kam es am Nachmittag im Stadtteil Bürgerfelde zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 23-Jähriger konnte durch die Polizei als Verursacher gestellt werden. Gegen 14:00 Uhr ging über den Notruf die Mitteilung ein, dass eine 24-jährige Frau von einem 23-jährigen Mann mit einem Bogen bedroht werde. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 09:03

    POL-OL: Rasantes Fahrmanöver auf dem Schlossplatz - Polizei sucht Zeugen

    Oldenburg (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es auf dem Schlossplatz zu gefährlichen Fahrmanövern durch einen grauen VW Polo mit Diepholzer Kennzeichen. Nach Angaben zweier Zeugen befuhr das Fahrzeug gegen 14:00 Uhr, aus Richtung Kasinoplatz kommend, den Schlossplatz mit hoher Geschwindigkeit. Dabei quietschten die Reifen deutlich hörbar. Anschließend verließ der ...

    mehr
