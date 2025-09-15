Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt - Mitarbeiterin verletzt

Oldenburg (ots)

Am Samstagabend kam es in einem Supermarkt an der Bloherfelder Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Die Polizei ermittelte zwei Tatverdächtige.

Zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren betraten gegen 19:30 Uhr den Markt und steckten mehrere Lebensmittel in ihre Taschen. Beim Verlassen des Marktes wurde das Duo von einer Mitarbeiterin angesprochen. Daraufhin reagierten beide aggressiv, beleidigten die Frau und schubsten sie. Dabei zog sich die Mitarbeiterin eine Verletzung an einem Finger zu.

Während der 19-jährige Täter vor Ort blieb und das Diebesgut an den Markt herausgab, ergriff der 21-Jährige die Flucht. Die Polizei konnte seine Personalien ermitteln, den jungen Mann jedoch nicht mehr antreffen.

Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.(1098614)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell