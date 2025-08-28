PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gartenhütte im Stadtteil Forstfeld niedergebrannt: Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht nach Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Forstfeld:

In der Nacht zum heutigen Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei wegen einer brennenden Gartenhütte in den Stadtteil Forstfeld gerufen. Gegen 23:50 Uhr hatten Zeugen das Feuer in der Gartenanlage in der Steinigkstraße bemerkt und den Notruf gewählt. Die Holzhütte stand bei Eintreffen der Rettungskräfte bereits in Vollbrand und wurde durch die Flammen vollständig zerstört. Der Sachschaden beträgt ersten, vorsichtigen Schätzungen zufolge rund 5.000 Euro. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass das Gartenhaus vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Unmittelbar nach Bemerken des Brandes konnten Zeugen zwei unbekannte junge Männer beobachten, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Brand stehen. Sie hatten offenbar zuvor mit Feuerwerkskörpern hantiert und sind anschließend in Richtung der Ochshäuser Straße davongerannt, wo zwei weitere Jugendliche auf sie warteten. Die flüchtigen Männer sollen zwischen 16 und 20 Jahre alt gewesen sein. Einer wurde als groß und schlank sowie mit dunkler Hautfarbe beschrieben, der andere als blond und blass.

Die Ermittler des zuständigen Kommissariats 11 bitten weitere Zeugen, welche in der Nacht zu Heute verdächtige Beobachtungen im Bereich der Gartenanlage gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

