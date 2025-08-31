PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Alkoholisierte E-Scooter-Fahrerin stürzt bei Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (30.08.2025) fuhr eine 25-jährige E-Scooter-Fahrerin zusammen mit einem 30-jährigen E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss in der Rehlingenstraße. Es kam zum Verkehrsunfall. Die 25-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 22.40 Uhr fuhr die 25-Jährige mit ihrem E-Scooter gegen ein geparktes Auto wodurch sie stürzte. Sie verletzte sich dabei am Kopf. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die 25-Jährige und der 30-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Alkohol standen. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 25-Jährigen einen Wert von über 1,8 Promille und bei dem 30-Jährigen einen Wert von rund 1,0 Promille. Aufgrund der Verletzung wurde die 25-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei der 25-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die 25-Jährige sowie wegen einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 30-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

