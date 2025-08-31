PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Samstag (30.08.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Tätern und einem 43-jährigen Mann in der Donauwörther Straße.

Gegen 11.00 Uhr schlugen die beiden bislang unbekannten Täter den 43-Jährigen offenbar unvermittelt ins Gesicht. Der 43-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

