Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Samstag (30.08.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Tätern und einem 43-jährigen Mann in der Donauwörther Straße.

Gegen 11.00 Uhr schlugen die beiden bislang unbekannten Täter den 43-Jährigen offenbar unvermittelt ins Gesicht. Der 43-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell