Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung und Widerstand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (30.08.2025) griff ein 31-jähriger Mann auf dem Augsburger Plärrer einen Sicherheitsmitarbeiter an und leistete anschließend Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei.

Gegen 23.00 Uhr forderte der Sicherheitsmitarbeiter den 31-Jährigen auf, das Festzelt zu verlassen. Daraufhin verhielt sich der 31-Jährige aggressiv gegenüber dem Sicherheitsdienst. Der Sicherheitsdienst fixierte den 31-Jährigen und zog die Polizei hinzu. Auf dem Weg zur Polizei Plärrerwache beleidigte der 31-Jährige mehrfach Polizeikräfte und leistete Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Die Beamten verbrachten den 31-Jährigen unter erneutem Widerstand in den Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 31-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

