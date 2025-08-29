Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an zwei Pkw

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Im Zeitraum von Mittwoch (27.08.2025) 17.00 Uhr auf Donnerstag (28.08.2025) 09.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter in der Luther-King-Straße zwei Pkw.

Der oder die unbekannten Täter beschmierten den silberne Audi und den grauen Skoda mit Farbe. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell