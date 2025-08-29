PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Pkw

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Donnerstag (28.08.2025) beschädigte ein unbekannter Täter einen in der Jägerbachstraße geparkten schwarzen Hyundai.

In der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr zerstach ein Unbekannter offenbar den rechten Vorderreifen. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

  • 29.08.2025 – 11:45

    POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Mann ohne Führerschein

    Augsburg (ots) - Haunstetten - Am Donnerstag (28.08.2025) stoppte die Polizei in der Haunstetter Straße einen 27-jährigen Autofahrer, der ohne Führerschein unterwegs war. Gegen 22.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 27-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 11:45

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

    Augsburg (ots) - Haunstetten - Im Zeitraum von Mittwoch (27.08.2025), 18.00 Uhr, auf Donnerstag (28.08.2025), 13.30 Uhr, beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Mauer in der Haunstetter Straße. Der aktuelle Sachschaden wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Zeugenhinweise nimmt die ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 11:41

    POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Widerstand und Beleidigung

    Augsburg (ots) - Innenstadt- Am Donnerstag (28.08.2025) leistete ein 23-jähriger Mann auf dem Augsburger Plärrer Widerstand gegen Maßnahmen der Polizei und beleidigte einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Gegen 22.00 Uhr untersagten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eines Festzeltes am Augsburger Plärrer zwei Personen den Zutritt. Da die 21-Jährige und der ...

    mehr
