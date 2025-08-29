Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Pkw

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Donnerstag (28.08.2025) beschädigte ein unbekannter Täter einen in der Jägerbachstraße geparkten schwarzen Hyundai.

In der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr zerstach ein Unbekannter offenbar den rechten Vorderreifen. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell