Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Mann ohne Führerschein

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Donnerstag (28.08.2025) stoppte die Polizei in der Haunstetter Straße einen 27-jährigen Autofahrer, der ohne Führerschein unterwegs war.

Gegen 22.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 27-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der 27-Jährige durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

