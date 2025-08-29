Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Mann ohne Führerschein
Augsburg (ots)
Haunstetten - Am Donnerstag (28.08.2025) stoppte die Polizei in der Haunstetter Straße einen 27-jährigen Autofahrer, der ohne Führerschein unterwegs war.
Gegen 22.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 27-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der 27-Jährige durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
