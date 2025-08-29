PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Mann ohne Führerschein

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Donnerstag (28.08.2025) stoppte die Polizei in der Haunstetter Straße einen 27-jährigen Autofahrer, der ohne Führerschein unterwegs war.

Gegen 22.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 27-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der 27-Jährige durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren