Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei verhindert Alkoholfahrt

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Freitag (29.08.2025) teilten Anwohner verdächtige Geräusche in der Ulmer Straße mit.

Die Polizeibeamten machten gegen 03.30 Uhr einen 56-Jährigen aus, der sich offenbar stark alkoholisiert an seinem Pkw zu schaffen machte. Da der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug zu führen, unterbanden die Einsatzkräfte eine mögliche Fahrt des Mannes. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Die Beamten stellten den Autoschlüssel des 56-Jährigen sicher.

Der Vorfall hat für den Mann keine strafrechtlichen Konsequenzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell