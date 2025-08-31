Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Mittwoch (20.08.2025), 09.30 Uhr, bis Donnerstag (28.08.2025), 17.30 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Schillstraße.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen Daimler A180, der am rechten Fahrbahnrand parkte. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Lechhausen - Im Zeitraum von Donnerstag (28.08.2025), 16.00 Uhr, bis Freitag (29.08.2025), 16.00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht am Marienplatz.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen weißen Mercedes E450, der am rechten Fahrbahnrand parkte. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell