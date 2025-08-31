Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Freitag (29.08.2025), gegen 22.00 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter scheinbar eine Glasscherbe durch das Festzelt des Augsburger Plärrers. Eine 29-jährige Frau wurde dabei am Kopf leicht verletzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
