Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Samstag (30.08.2025) fuhr ein 25-jähriger Mann unter dem Einfluss von Alkohol auf der B300 von Gessertshausen Richtung Diedorf.

Gegen 23.00 Uhr meldete ein Zeuge den 25-Jährigen Schlangenlinienfahrer. Kurz darauf stoppte die Polizei den 25-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von beinahe 0,7 Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes, stellten den Autoschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Zudem wurde der vorläufige Entzug der Fahrerlaubnis angeordnet.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 25-jährigen Mann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

