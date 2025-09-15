PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: 84jährige Rastederin durch herabstürzenden Ast verletzt

Oldenburg (ots)

Am Montag, gg. 10:30 Uhr benutze eine 84jährige Rastederin mit ihrem Rollator den rechten Fußgängerweg der Raiffeisenstraße in Richtung Ortsmitte. Kurz vor dem Bahnübergang brach aufgrund einer Windbö ein ca. 70cm dicker Ast aus einem etwa 20-25m hohen Ahornbaum heraus, der Baum steht auf einem Privatgrundstück. Der schwere Ast fiel zu Boden, einzelne Äste trafen die Fußgängerin am Kopf, wodurch sie mehrere Kopfplatzwunden erlitt. Von Passanten wurde sofort erste Hilfe geleistet und der Rettungsdienst informiert. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde die Frau zur weiteren Behandlung in die Ammerlandklinik gebracht, Lebensgefahr besteht nach ersten Informationen nicht. Zur Beseitigung des Astes wurde die Freiwillige Feuerwehr Rastede eingesetzt, die Raiffeisenstraße musste für die Aufräumarbeiten ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PST Rastede
Telefon: +49(0)4402/9165215
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

