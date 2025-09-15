Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Fahrer meldet sich nach Fahrmanöver auf dem Schlossplatz - Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet - Polizei sucht weiterhin mögliche Zeugen

Oldenburg (ots)

Nach den heute Morgen veröffentlichten Zeugenaufrufen bezüglich gefährlicher Fahrmanöver auf dem Schlossplatz, hat sich ein 37-Jähriger bei der Polizei Oldenburg gemeldet und eingeräumt, das von Zeugen beobachtete Auto gefahren zu haben.

Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/6117442

Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde daher ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise von Personen, die durch die riskante Fahrweise möglicherweise gefährdet wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0441/790-4115 bei der Polizei Oldenburg zu melden.

