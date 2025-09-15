PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Fahrer meldet sich nach Fahrmanöver auf dem Schlossplatz - Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet - Polizei sucht weiterhin mögliche Zeugen

Oldenburg (ots)

Nach den heute Morgen veröffentlichten Zeugenaufrufen bezüglich gefährlicher Fahrmanöver auf dem Schlossplatz, hat sich ein 37-Jähriger bei der Polizei Oldenburg gemeldet und eingeräumt, das von Zeugen beobachtete Auto gefahren zu haben.

Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/6117442

Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde daher ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise von Personen, die durch die riskante Fahrweise möglicherweise gefährdet wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0441/790-4115 bei der Polizei Oldenburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 14:41

    POL-OL: Elsfleth: Unfall mit Beteiligung eines Streifenwagen

    Oldenburg (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 08:55 Uhr, war ein Streifenwagen der Polizei auf der Oberrege in Elsfleth auf dem Weg zu einem Einsatz. Hierbei waren Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet. Zeitgleich befuhr ein 79-jähriger Autofahrer mit seinem Dacia die Straße "Am Tidehafen" und wollte auf die Oberrege einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des aufgrund der Verkehrszeichen sowie des Sonder- und ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 12:09

    POL-OL: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt - Mitarbeiterin verletzt

    Oldenburg (ots) - Am Samstagabend kam es in einem Supermarkt an der Bloherfelder Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Die Polizei ermittelte zwei Tatverdächtige. Zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren betraten gegen 19:30 Uhr den Markt und steckten mehrere Lebensmittel in ihre Taschen. Beim Verlassen des Marktes wurde das Duo von einer Mitarbeiterin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren