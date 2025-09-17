Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Bad Zwischenahn: Wohnungseinbruchdiebstahl in Rastede

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, den 16.09.2025, kam es zwischen 17:00 und 22:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in Rastede in der Wohnsiedlung "Am Vorwerk". Die unbekannte Täterschaft hatte ein Fenster aufgehebelt und sich so Zugang zu dem Einfamilienhaus verschafft. Zum Stehlgut kann derzeit noch keine genaue Aussage gemacht werden. Zielrichtung der Einbrecher sind jedoch meistens Bargeld und Schmuck. Die Polizei bittet insbesondere die Bewohner der benannten Wohnsiedlung um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen. So wurde bereits am Abend des 09.09.2025 eine verdächtige Person in einer benachbarten Wohnstraße gesehen. Hinweise können auch etwaige Videoüberwachungskameras liefern, die auf Privatgrundstücken installiert sind. Die Anwohner werden daher gebeten, etwaige Videoaufnahmen zwischen dem 09. und 17.09.2025 in Augenschein zu nehmen und verdächtige Umstände der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403/927-115 mitzuteilen (Az. 1111725).

