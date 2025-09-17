PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Bad Zwischenahn: Wohnungseinbruchdiebstahl in Rastede

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, den 16.09.2025, kam es zwischen 17:00 und 22:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in Rastede in der Wohnsiedlung "Am Vorwerk". Die unbekannte Täterschaft hatte ein Fenster aufgehebelt und sich so Zugang zu dem Einfamilienhaus verschafft. Zum Stehlgut kann derzeit noch keine genaue Aussage gemacht werden. Zielrichtung der Einbrecher sind jedoch meistens Bargeld und Schmuck. Die Polizei bittet insbesondere die Bewohner der benannten Wohnsiedlung um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen. So wurde bereits am Abend des 09.09.2025 eine verdächtige Person in einer benachbarten Wohnstraße gesehen. Hinweise können auch etwaige Videoüberwachungskameras liefern, die auf Privatgrundstücken installiert sind. Die Anwohner werden daher gebeten, etwaige Videoaufnahmen zwischen dem 09. und 17.09.2025 in Augenschein zu nehmen und verdächtige Umstände der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403/927-115 mitzuteilen (Az. 1111725).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PK Bad Zwischenahn
Telefon: +49(0)4403/927 115
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren