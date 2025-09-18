Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus im Bahnweg

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es zwischen 08:15 Uhr und 16:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bahnweg.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie ein Fenster aufbrachen. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, steht derzeit noch nicht fest.

Nach der Tat entwendete der Täter ein am Haus befindliches Fahrrad und flüchtete damit in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.(1115178)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell