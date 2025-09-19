PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++schwerer Verkehrsunfall mit schwerstversletzter Person++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, gegen 18.55 Uhr, kam es auf der Ofener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 20.-jährige befuhr mit ihrem Pkw die Ofener Straße in Rtg. Julius-Mosen-Platz und wollte mach links in die Peterstraße abbiegen. Bei dem Abbiegevorgang stieß sie mit einem 23.-jährigen zusammen, der mit seinem Motorrad die Ofener Straße in stadtauswärtiger Richtung fuhr und ihr somit entgegenfuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwerstverletzt. Die genauen Umstände des Zusammenstoßes sind noch nicht genau geklärt. Die Pkw-Führerin gab an, dass sie bei grünem Linksabbiegerpfeil abgebogen sei. Eine Befragung des Motoradfahrers konnte auf Grund der sofortigen Behandlung und Abtransport in ein Oldenburger Krankenhaus nicht durchgeführt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der dortige Bereich gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden beide Fahrzeuge sichergestellt und ein Sachverständiger hinzugezogen. Augenzeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0441-7904115 zu melden.

   -1120811-

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 1
Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/790-4117
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 10:07

    POL-OL: Verkehrsunfall auf der Elsflether Straße - Zeugen gesucht

    Oldenburg (ots) - Am gestrigen Mittwoch kam es auf der Elsflether Straße, unmittelbar nach der Einmündung der Klein-Bornhorster-Straße, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Die Polizei sucht Zeugen. Eine 20-jährige Fahrerin eines VW Polo war gegen 11:20 Uhr stadtauswärts unterwegs, als ihr eine 39-jährige Frau mit einem VW Bulli ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 09:03

    POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus im Bahnweg

    Oldenburg (ots) - Am gestrigen Mittwoch kam es zwischen 08:15 Uhr und 16:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bahnweg. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie ein Fenster aufbrachen. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, steht derzeit noch nicht fest. Nach der Tat entwendete der Täter ein am Haus befindliches Fahrrad und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren