Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++schwerer Verkehrsunfall mit schwerstversletzter Person++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, gegen 18.55 Uhr, kam es auf der Ofener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 20.-jährige befuhr mit ihrem Pkw die Ofener Straße in Rtg. Julius-Mosen-Platz und wollte mach links in die Peterstraße abbiegen. Bei dem Abbiegevorgang stieß sie mit einem 23.-jährigen zusammen, der mit seinem Motorrad die Ofener Straße in stadtauswärtiger Richtung fuhr und ihr somit entgegenfuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwerstverletzt. Die genauen Umstände des Zusammenstoßes sind noch nicht genau geklärt. Die Pkw-Führerin gab an, dass sie bei grünem Linksabbiegerpfeil abgebogen sei. Eine Befragung des Motoradfahrers konnte auf Grund der sofortigen Behandlung und Abtransport in ein Oldenburger Krankenhaus nicht durchgeführt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der dortige Bereich gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden beide Fahrzeuge sichergestellt und ein Sachverständiger hinzugezogen. Augenzeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0441-7904115 zu melden.

-1120811-

