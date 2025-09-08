POL-HS: Diebstahl aus Firmenfahrzeug
Hückelhoven-Kleingladbach (ots)
Zwischen dem 4. September (Donnerstag), 17.45 Uhr, und dem 5. September (Freitag), 07.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen in der Stephanusstraße Zugang zu einem Firmenfahrzeug und stahlen nach ersten Erkenntnissen verschiedene Arbeitsgeräte.
