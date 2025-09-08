PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses

Erkelenz-Keyenberg (ots)

In einem leerstehenden Einfamilienhaus auf der Plektrudissstraße brach am Samstagabend (6. September) gegen 18 Uhr ein Feuer aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Aufgrund von Einsturzgefahr wurde das Gebäude durch einen Bagger abgetragen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

