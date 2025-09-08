POL-HS: Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses
Erkelenz-Keyenberg (ots)
In einem leerstehenden Einfamilienhaus auf der Plektrudissstraße brach am Samstagabend (6. September) gegen 18 Uhr ein Feuer aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Aufgrund von Einsturzgefahr wurde das Gebäude durch einen Bagger abgetragen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
