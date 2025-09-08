PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HS: Fahrradfahrer schlägt Inlineskaterin
Zeugen gesucht

Selfkant-Süsterseel (ots)

Auf dem Jabeeker Weg kam es am Sonntag (7. September) zu einer Körperverletzung. Gegen 14.40 Uhr war eine 25 Jahre alte Frau mit ihren Inlinern auf dem Radweg in Richtung Niederlande unterwegs. Hierbei trug sie Over Ear Kopfhörer. Kurz zuvor war sie mit einem Mann und einer Frau, die mit ihren Fahrrädern unterwegs waren, verbal aneinandergeraten. Unmittelbar vor dem Rodebach hielten die Radfahrer an und stiegen von den Rädern. Als die junge Frau an den beiden vorbeifahren wollte, schlug der Mann ihr auf den Hinterkopf, so dass sie stürzte und ihre Kopfhörer verlor. Der Unbekannte trat gegen die Kopfhörer und warf sie in das angrenzende Feld. Danach stiegen der Mann und seine Begleiterin, die der 25-Jährigen noch den Mittelfinger zeigte, auf ihre Fahrräder und fuhren Richtung Grenze weiter. Der Mann war etwa 45 bis 55 Jahre alt und hatte eine schmale Statur. Er trug eine dunkle Kappe, eine Sonnenbrille sowie ein gelb-grünes T-Shirt und sprach mit niederländischem Akzent. Seine Begleiterin war etwa gleichalt, kräftig und hatte lockige schulterlange blonde Haare. Die Polizei bittet nun Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

