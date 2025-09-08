Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Eine Schwerverletzte nach Zusammenstoß zweier Pkw im Kreuzungsbereich

Hückelhoven (ots)

Am 5. September (Freitag) kam es im Kreuzungsbereich der Hilfarther Straße und Rheinstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Kurz nach 15 Uhr fuhr eine 21 Jahre alte Frau aus Geilenkirchen mit ihrem Auto über die Rheinstraße aus Richtung Lippeweg kommend in Fahrtrichtung Hilfarther Straße. Sie beabsichtigte, diese zu überqueren, um in die Straße An der Feuerwache zu gelangen. Zur gleichen Zeit war eine 50-jährige Hückelhovenerin mit ihrem Pkw auf der Hilfarther Straße aus Richtung Hilfarth kommend in Fahrtrichtung Hückelhoven unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision erlitt die ältere Frau schwere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

