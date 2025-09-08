PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Eine Schwerverletzte nach Zusammenstoß zweier Pkw im Kreuzungsbereich

Hückelhoven (ots)

Am 5. September (Freitag) kam es im Kreuzungsbereich der Hilfarther Straße und Rheinstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Kurz nach 15 Uhr fuhr eine 21 Jahre alte Frau aus Geilenkirchen mit ihrem Auto über die Rheinstraße aus Richtung Lippeweg kommend in Fahrtrichtung Hilfarther Straße. Sie beabsichtigte, diese zu überqueren, um in die Straße An der Feuerwache zu gelangen. Zur gleichen Zeit war eine 50-jährige Hückelhovenerin mit ihrem Pkw auf der Hilfarther Straße aus Richtung Hilfarth kommend in Fahrtrichtung Hückelhoven unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision erlitt die ältere Frau schwere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 06:46

    POL-HS: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 07.09.2025

    Heinsberg (ots) - Straftaten Heinsberg - Karken - Brand im Dachgeschoss Am 06.09.2025 (Samstag), gegen 11:16 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Feuer im Hickeswinkel in Heinsberg-Karken ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einer Brandentwicklung im Dachgeschoss. Die Feuerwehr löschte den Brand, bevor dieser auf den Dachstuhl übergreifen ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 06:38

    POL-HS: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 06.09.2025

    Heinsberg (ots) - Straftaten Heinsberg - Dremmen - Brand eines Schuppens Am 05.09.2025 (Freitag), gegen 20:55 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Feuer auf der Erkelenzer Straße in Heinsberg-Dremmen ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Schuppen in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Zeugen sahen vom Brandort eine unbekannte Person ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Geldkassette in Selbstbedienungsladen aufgebrochen / Zeugensuche

    Wegberg-Beeck (ots) - Am Donnerstagabend (4. September) betrat ein bislang unbekannter Mann in der Prämienstraße gegen 20.30 Uhr ein Selbstbedienungsladen. Nachdem er die Überwachungskamera zur Seite gedreht hatte, hebelte er die Kasse auf und entwendete eine bislang unbekannte Summe Bargeld. Der Täter war etwa 40 bis 50 Jahre alt und trug eine kurze dunkle Hose ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren