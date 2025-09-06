POL-HS: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 06.09.2025

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 06.09.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg - Dremmen - Brand eines Schuppens

Am 05.09.2025 (Freitag), gegen 20:55 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Feuer auf der Erkelenzer Straße in Heinsberg-Dremmen ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Schuppen in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Zeugen sahen vom Brandort eine unbekannte Person wegrennen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Verkehrsunfälle

Selfkant - Isenbruch - Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Am Freitagabend (05.September) kam es auf der Engelbertstraße in Selfkant-Isenbruch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der 48-jährige Unfallbeteiligte befuhr mit seinem Pkw die Engelbertstraße in Selfkan-Isenbruch und übersah den von rechts kommenden 45-jährigen Radfahrer. Aufgrund einer eingeleiteten Vollbremsung kam der 45-jährige Radfahrer zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Er wurde mittels RTW in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und sicherte Spuren an den Fahrzeugen und auf der Fahrbahn.

