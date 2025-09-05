Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldkassette in Selbstbedienungsladen aufgebrochen

Zeugensuche

Wegberg-Beeck (ots)

Am Donnerstagabend (4. September) betrat ein bislang unbekannter Mann in der Prämienstraße gegen 20.30 Uhr ein Selbstbedienungsladen. Nachdem er die Überwachungskamera zur Seite gedreht hatte, hebelte er die Kasse auf und entwendete eine bislang unbekannte Summe Bargeld. Der Täter war etwa 40 bis 50 Jahre alt und trug eine kurze dunkle Hose und einen dunklen Pullover. Er hatte einen Haarkranz und führte einen schwarzen Rucksack der Marke Nike mit sich. Personen die Angaben zur Identität des Mannes machen können sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei Erkelenz zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell