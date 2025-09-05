PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldkassette in Selbstbedienungsladen aufgebrochen
Zeugensuche

Wegberg-Beeck (ots)

Am Donnerstagabend (4. September) betrat ein bislang unbekannter Mann in der Prämienstraße gegen 20.30 Uhr ein Selbstbedienungsladen. Nachdem er die Überwachungskamera zur Seite gedreht hatte, hebelte er die Kasse auf und entwendete eine bislang unbekannte Summe Bargeld. Der Täter war etwa 40 bis 50 Jahre alt und trug eine kurze dunkle Hose und einen dunklen Pullover. Er hatte einen Haarkranz und führte einen schwarzen Rucksack der Marke Nike mit sich. Personen die Angaben zur Identität des Mannes machen können sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei Erkelenz zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Hilfsbereitschaft ausgenutzt / Frau bestiehlt Senior in seiner Wohnung

    Heinsberg (ots) - Am 29. August (Freitag), gegen 11.30 Uhr, schellte eine Frau in der Rheinertstraße an der Wohnungstür eines älteren Mannes. Sie bat ihn nach einem Stift und Papier. Der hilfsbereite Senior ging mit der Unbekannten in sein Wohnzimmer. Kurze Zeit später verließ die Frau die Wohnung wieder. Kurz darauf bemerkte er, dass sie eine Geldkassette ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Jetzt für ein Pedelec-Training anmelden

    Gangelt (ots) - Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Heinsberg bieten ein Pedelec bzw. E-Bike-Training an. Hierbei handelt es sich um ein mehrtägiges Seminar rund um die sichere Nutzung von Pedelecs, das sich an Personen ab 60 Jahren richtet. Das nächste Seminar findet in Gangelt statt: - Tag 1: Montag, 22. September 2025 - Tag 2: Mittwoch, 24. September 2025 - Tag 3: Montag, 29. September 2025 Das Seminar beginnt ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

    Hückelhoven-Baal (ots) - Zwischen 9 Uhr und 10.20 Uhr verschafften sich Einbrecher am Mittwochmorgen (3. September) gewaltsam Zutritt in ein an der Straße Am Hackeberg gelegenes Einfamilienhaus und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie unerkannt mit Bargeld, Schmuck, Uhren, Kameras und Laptops. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren