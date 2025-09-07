PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 07.09.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg - Karken - Brand im Dachgeschoss

Am 06.09.2025 (Samstag), gegen 11:16 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Feuer im Hickeswinkel in Heinsberg-Karken ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einer Brandentwicklung im Dachgeschoss. Die Feuerwehr löschte den Brand, bevor dieser auf den Dachstuhl übergreifen konnte. Alle Bewohner des Hauses verblieben unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Waldfeucht - Sachbeschädigung an Pkw durch Graffiti

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag (06.09.2025) in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 07:00 Uhr einen auf einem öffentlichen Parkplatz stehenden Pkw mit Graffiti. Der Sachverhalt wurde polizeilich aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

