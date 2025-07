Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Erneuter Unfall in der Mainzer Straße - Fahrer war alkoholisiert

Ingelheim (ots)

In der Nacht des 16.07.2025 ereignete sich um 01:00 Uhr ein Unfall in der Mainzer Straße in Höhe der Einmündung Steingasse. Der Unfallverursacher befuhr die Mainzer Straße entgegen der Einbahnstraße und kam in Höhe der Einmündung Steingasse von der Fahrbahn ab. Er überfuhr den Bordstein und kollidierte auf dem Gehweg mit einem Verkehrszeichen, einer Straßenlaterne und einer Grundstücksmauer. Wie sich später herausstellte, war der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit und alkoholisiert unterwegs. Als er seine Fahrt fortsetzte, fuhr er mehrere Mülltonnen um, die zur Leerung an der Straße bereit standen. Über eine Strecke von ca. 300 Metern waren zerstörte Mülltonnen und deren Inhalt auf der Fahrbahn zu finden. Eine der umgefahrenen Mülltonnen, wurde zudem gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen, welches hierdurch beschädigt wurde.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde durch die Kollisionen stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Beim Fahrer konnte bei der Unfallaufnahme deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell