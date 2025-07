BPOL NRW: Schlagring im Handgepäck - Bundespolizei stellt verbotenen Gegenstand sicher

Duisburg (ots) - Am gestrigen Abend (09. Juli 2025) kontrollierten Bundespolizisten einen 49 - Jährigen am Duisburger Hauptbahnhof. Der Mann war aufgrund von drei Haftbefehlen zur Festnahme ausgeschrieben. Darüber hinaus hatte er eine geringe Menge Drogen bei sich. Die Geldstrafe in Höhe von insgesamt 3.100 EUR konnte der 49-Jährige nicht aufbringen. Der ...

