Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Herxheim - Schulwegkontrollen

Landau/Herxheim (ots)

Am Morgen des 07.11.2024 wurden sowohl in Landau (Grundschule Horstring) als auch in Herxheim (PAMINA-Schulzentrum) Schulwegkontrollen durchgeführt. Insgesamt mussten vier Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt werden, da sie nicht angeschnallt waren. Ein Fahrzeugführer wurde beanzeigt, da ein Kind ohne jede Sicherung befördert wurde. Der Fahrzeugführer wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro und einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen. Mit weiteren zukünftigen Kontrollen darf gerechnet werden.

