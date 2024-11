Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Ehrlicher Finder - 600 Euro gefunden und abgegeben

Landau (ots)

Am Abend des 07.11.2024 erschien ein 14-Jähriger auf der Dienststelle in Landau und wollte Bargeld abgeben. Er gab an, soeben 600 Euro auf dem Gehweg in der Vogesenstraße in Landau gefunden zu haben. Durch die entgegennehmenden Beamten wurde ihm Respekt und Anerkennung für sein beispielhaftes Verhalten ausgesprochen. Das Geld wurde sichergestellt und wird dem Fundbüro der Stadt Landau weitergeleitet.

